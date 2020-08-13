Трихолог назвала опасной популярную прическу школьниц

Москва, 13 августа. Тугие косички, которые часто заплетают школьницам, на самом деле опасны для здоровья ребенка. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева в эфире радио Sputnik.

Обычно в школах существуют особые требования к прическам — учащимся необходимо убирать волосы, чтобы они не закрывали глаза и не портили зрение. Однако есть и другой аспект, касающийся здоровья.

«Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя, и может произойти его атрофия», — пояснила Нагайцева.

Трихолог рассказала, что постоянное ношение тугих кос может привести к тракционной алопеции, то есть, к потере волос. По словам врача, чаще всего от этого страдают девочки, которым постоянно приходится носить тугие прически, например, занимающиеся спортивной гимнастикой, или балетом, передает «Царьград».

Нагайцева предупредила, что тракционная алопеция не лечится терапевтическими методами, а избавиться от нее можно только с помощью хирургической трансплантации волос. Чтобы уберечь школьниц от этой проблемы, трихолог советует распускать волосы после учебы или собирать их в более легкий хвост, пишет «ФедералПресс». Спать девочкам тоже лучше с распущенными волосами.

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