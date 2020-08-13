Россияне описали идеальную квартиру для покупки

Москва, 13 августа. Большинство жителей РФ при выборе недвижимости для покупки отдают предпочтение квартирам площадью свыше 50 квадратных метров. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Опрос проводился в июле этого года, в нем приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других крупных российских городов. В общей сложности исследователи опросили более трех тысяч человек. Оказалось, что квартиры, площадь которых превышает 50 квадратных метров, являются идеальными для 70% респондентов.

«Для четверти респондентов достаточны и меньшие размеры жилья — 30–50 квадратных метров», — приводит выдержку из исследования РИА Новости.

Кроме того, 53% опрошенных отметили, что предпочитают предчистовую отделку, а 30% — чистовую. Квартиры совсем без ремонта или, наоборот, полностью обставленные практически никого не интересуют.

Также выяснилось, что 68% респондентов выбирают для приобретения квартиры в новостройках. В такой недвижимости россиян привлекают психологический фактор новизны, удобные планировки и выгодная цена. Те, кто выбирают для покупки квартиры на вторичном рынке, называют среди плюсов цену, удобное расположение и возможность жить рядом с родственниками или друзьями.

Как оказалось, для россиян имеет большое значение и инфраструктура. Например, 29% респондентов выступают за закрытые дворы без машин, а 54% — за наличие парковки.