Эксперт предупредил об опасности бесконтактной оплаты картой

Москва, 13 августа. Использование функции бесконтактной оплаты банковской картой дает возможность злоумышленникам несанкционированно списать средства или получить доступ к персональным данным. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев.

По словам эксперта, многие опасаются, что при утере карты с нее спишут от одной до трех тысяч рублей — стандартный лимит для бесконтактной оплаты без пин-кода. Однако это не единственная опасность, подстерегающая владельцев карт.

«С помощью считывающего сканера мошенники получают доступ к персональным данным владельца, в том числе, уже к совершенным платежам, что открывает им путь к дальнейшему использованию информации о владельце в корыстных целях», — рассказал Соловьев агентству «Прайм».

Кроме того, мошенники могут на расстоянии списать деньги с карты. Как отметил юрист, хакеры уже создали программу, превращающую смартфон жертвы в нечто вроде ретранслятора NFC-сигнала. Это позволяет злоумышленникам списать с карты любую сумму.

Соловьев рассказал, что те, кто опасается незаконных действий с банковской картой, могут заблокировать функцию бесконтактной оплаты. Еще один способ уберечься от злоумышленников — хранить карты отдельно друг от друга в экранизирующих кредитницах.

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