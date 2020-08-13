Иосиф Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от белорусского ордена

Москва, 13 августа. Известный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение музыканта и дирижера Владимира Спивакова отказаться от ордена, врученного ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Спиваков выступил с обращением к белорусскому лидеру. В своей речи дирижер заявил, что отказывается от ордена Франциска Скорины. Музыкант получил награду в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии, пишет «Вечерняя Москва».

Отказ от ордена Спиваков объяснил событиями, происходящими сейчас в Белоруссии. Дирижер выразил несогласие с действиями белорусских властей и заявил, что президент республики создал для народа несовместимые с гуманизмом условия жизни, передает «Царьград».

«Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими станами и народами», — прокомментировал решение музыканта Пригожин.

В беседе с НСН продюсер отметил, что он не понимает решение Спивакова, поскольку тогда, по словам Пригожина, нужно отказываться от наград любых стран, в которых произошло что-то нестандартное. При этом продюсер выразил солидарность с белорусским народом и подчеркнул, что власть должна сменяться демократическим путем.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После голосования в стране начались несанкционированные протестные акции. Белорусские силовики жестко противостоят митингующим.