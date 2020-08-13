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Иосиф Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от белорусского ордена

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Иосиф Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от белорусского ордена

Москва, 13 августа. Известный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал решение музыканта и дирижера Владимира Спивакова отказаться от ордена, врученного ему президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Спиваков выступил с обращением к белорусскому лидеру. В своей речи дирижер заявил, что отказывается от ордена Франциска Скорины. Музыкант получил награду в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии, пишет «Вечерняя Москва».

Отказ от ордена Спиваков объяснил событиями, происходящими сейчас в Белоруссии. Дирижер выразил несогласие с действиями белорусских властей и заявил, что президент республики создал для народа несовместимые с гуманизмом условия жизни, передает «Царьград».

Владимир Спиваков

«Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими станами и народами», — прокомментировал решение музыканта Пригожин.

В беседе с НСН продюсер отметил, что он не понимает решение Спивакова, поскольку тогда, по словам Пригожина, нужно отказываться от наград любых стран, в которых произошло что-то нестандартное. При этом продюсер выразил солидарность с белорусским народом и подчеркнул, что власть должна сменяться демократическим путем.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. После голосования в стране начались несанкционированные протестные акции. Белорусские силовики жестко противостоят митингующим.

Источник: НСН
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