Москва, 13 августа. Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков предупредил, что Украина готовится к штурму в Донбассе.

В беседе с Ura.ru Стрелков рассказал, что подразделения ВСУ укрепляют свои позиции в районе линии соприкосновения в Донбассе. Ссылаясь на собственные источники, он заявил, что сейчас украинские силовики не открывают огонь по ополченцам. По мнению Стрелкова, они взяли паузу, чтобы подготовиться к штурму.

«Исходя из военной теории, лучшая оборона — наступление. Но наступление тоже всегда инженерно готовится, обычно перед наступлением укрепляются позиции, сооружаются дополнительные укрепления. Действия украинских военных показывают, что перемирие они рассматривают как временное», — заявил экс-министр обороны ДНР.

Стрелков полагает, что ВСУ могут начать наступление осенью, но стоит быть готовыми к их агрессии в любой момент.

«Полагаю, что речь идет об осени. Хотя, если они сочтут для себя выгодным, или ситуация резко изменится… Сейчас не XIX век, войска можно сосредоточить очень быстро», — поделился он размышлениями.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции», которая переросла в полномасштабный братоубийственный конфликт. Попытки мирного урегулирования ситуации предпринимаются на разных уровнях, но до сих пор не принесли результата. Жертвами войны, по данным ООН, стали более 11 тысяч человек, десятки тысяч мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома.

С 27 июля на юго-востоке Украины действует режим всеобъемлющего прекращения огня. Несмотря на это, время от времени в районе линии соприкосновения звучат одиночные выстрелы.