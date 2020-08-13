Разведенная Пелагея показала подтянутую талию на яхте в Крыму

Симферополь, 13 августа. Российская певица Пелагея, недавно расставшаяся с супругом Иваном Телегиным, показала стройную фигуру на яхте в Крыму.

На Черное море Пелагея приехала не просто отдыхать, а совмещать приятное с полезным. В эти дни в Крыму проходят съемки игр Высшей лиги КВН. Певица выступает в роли одного из членов жюри популярного шоу. Практически ежедневно она радует поклонников снимками, сделанными на курорте.

На очередной фотографии, сделанной на яхте на фоне бирюзового моря, Пелагея предстала в летнем костюме с юбкой «в пол» и полностью открытой талией. Восхищенные поклонники порадовались, что звезда пришла в себя после сложного развода и находится в отличной форме.

«Мы по вам скучали. Очень радостно видеть вас с улыбкой, такую солнечную и красивую!» — написала alexandra_yakimchik13.

«Как же вы прекрасно выглядите. Надеемся, что удастся отдохнуть помимо съемок», — прокомментировала sofiagurinaa.

«Прямо светитесь, Поля. Свобода — дорогого стоит. Крылья расправляются, ноги танцуют, глаза светятся прекрасной тайной. Замечательно! Все, что ни делается — к лучшему. Счастья вам и радости! Вам, дочке и голосу вашему», — пожелал sergeykievskiy48.

Напомним, в конце прошлого года Пелагея рассталась с супругом. Пара поженилась в 2016 году, спустя год певица родила дочь Таисию. Официальный развод пока не оформлен из-за споров по разделу имущества.