Помпео пригрозил России из-за «сделки» с талибами

Вашингтон, 13 августа. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «заплатит огромную цену» в случае подтверждения слухов о «сделке» с талибами.

Об этом говорится в интервью Помпео, которое распространил госдепартамент США.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то им придется заплатить огромную цену. Это я сообщил министру иностранных дел Сергею Лаврову. Знаю, что наши военные также говорили с их военным руководством. Мы не будем это терпеть», — сказал госсекретарь.

В июне нынешнего года New York Times опубликовала лживую статью, в которой со ссылкой на неназванные источники в американских спецслужбах утверждалось, что Россия якобы предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат. Никаких доказательств издание не привело.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало публикацию «фальшивкой», подчеркнув, что она может быть связано с политической борьбой в США в преддверии президентских выборов. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что статья является «заказухой». Пентагон также подтвердил, что не располагает данными о каком-либо сговоре между Москвой и запрещенным на территории РФ движением «Талибан»1.

На минувшей неделе представители «Талибана» также опровергли военное сотрудничество с Россией. По словам сотрудника политического офиса организации в Дохе Сухейля Шахина, фейковые сообщения о подобных связях направлены на срыв мирных договоренностей, достигнутых между талибами и США в феврале. Напомним, соглашение предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана, обмен пленными и запуск межафганского диалога. Определенные политические силы в Соединенных Штатах пытаются противостоять планам Трампа по завершению афганской кампании.

1 Организация запрещена на территории РФ.