Отопление квартир в новостройках может подорожать на треть

Москва, 13 августа. Владельцы квартир в новостройках могут платить за отопление на 15-30% больше, чем остальные жильцы многоквартирных домов.

Подобное развитие событий возможно, если будет утверждено новое постановление Минстроя РФ об энергоэффективности зданий. Документ упрощает многие регламенты и требования, пишут «Известия». На данный момент постановление не согласовало Минэнерго, поскольку оно противоречит плану повышения энергоэффективности зданий, разработанному Минэкономразвития.

Указанное постановление призвано сократить стоимость строительства примерно на 15%. Но послабления, считают эксперты, могут привести к тому, что строители начнут использовать более дешевые материалы и упрощенные инженерные решения.

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов. Сами тарифы регулируются в пределах роста инфляции», — отметил советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев.

Специалисты считают, что это может сказаться и на бюджете страны, поскольку государство в рамках социальной поддержки населения будет вынуждено увеличить объем субсидий, компенсирующих расходы граждан на «коммуналку». Далее по цепочке могут вырасти налоги для бизнеса.

Впрочем, у этого вопроса есть и другая сторона. По мнению самих застройщиков, потенциальные покупатели нового жилья сегодня особое внимание обращают на будущие коммунальные платежи, поэтому строительные компании едва ли станут рисковать спросом, чтобы сэкономить на строительстве.