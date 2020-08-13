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Отопление квартир в новостройках может подорожать на треть

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Отопление квартир в новостройках может подорожать на треть

Москва, 13 августа. Владельцы квартир в новостройках могут платить за отопление на 15-30% больше, чем остальные жильцы многоквартирных домов.

Подобное развитие событий возможно, если будет утверждено новое постановление Минстроя РФ об энергоэффективности зданий. Документ упрощает многие регламенты и требования, пишут «Известия». На данный момент постановление не согласовало Минэнерго, поскольку оно противоречит плану повышения энергоэффективности зданий, разработанному Минэкономразвития.

Указанное постановление призвано сократить стоимость строительства примерно на 15%. Но послабления, считают эксперты, могут привести к тому, что строители начнут использовать более дешевые материалы и упрощенные инженерные решения.

«В результате расходы граждан на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% — по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов. Сами тарифы регулируются в пределах роста инфляции», — отметил советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев.

Отопление квартир в новостройках может подорожать на треть

Специалисты считают, что это может сказаться и на бюджете страны, поскольку государство в рамках социальной поддержки населения будет вынуждено увеличить объем субсидий, компенсирующих расходы граждан на «коммуналку». Далее по цепочке могут вырасти налоги для бизнеса.

Впрочем, у этого вопроса есть и другая сторона. По мнению самих застройщиков, потенциальные покупатели нового жилья сегодня особое внимание обращают на будущие коммунальные платежи, поэтому строительные компании едва ли станут рисковать спросом, чтобы сэкономить на строительстве.

Источник: «Известия»
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