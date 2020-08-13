Ляйсан Утяшева взбудоражила фанатов откровенными фото в купальнике

Москва, 13 августа. Бывшая гимнастка, супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева порадовала поклонников фотографиями с отдыха на море.

В своем Instagram Утяшева опубликовала два снимка, сделанных на прибрежных скалах. Она позирует в черном закрытом купальнике, в позе, подчеркивающей ее подтянутую фигуру.

Особое внимание поклонники уделили ногам звезды, которые, благодаря выбранному ракурсу, кажутся очень длинными. Некоторые даже усомнились в оригинальности фотографий, заподозрив Утяшеву в использовании фотошопа.

«А такие красивые длинные ноги носить законно?» — спросила mirgorodskaia.

«Ляйсан, вы невероятно красивая, просто потрясающие ноги. Среди нынешних тюнингованных кукол — вы настоящее сокровище», — отметила marusiaklimova5964.

«Блин, ку куда так ноги-то вытягивать фотошопом? Длина пальца равна кисти. Сама по себе красотка, фигура хорошая, зачем себя уродовать?» — в негодовании написала kati.kolpakova.

Утяшева не рассказала, где именно сделаны фотографии. Поклонники подозревают, что они с мужем могут отдыхать в Испании, где у звездной четы, по слухам, есть собственная небольшая вилла.