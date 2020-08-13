Фанаты уличили Нюшу в использовании фотошопа

Москва, 13 августа. Фанаты певицы Нюши уличили ее в использовании фотошопа для придания «красоты» своей фигуре.

Поводом для негодования поклонников стала очередная публикация Нюши в ее Instagram. На фото звезда предстала в бирюзовом купальнике на фоне каменной лестницы, ведущей к вилле, в которой, предположительно, проживает семья певицы. Снимок она сопроводила «экологическим» комментарием.

«Возможно, вы читали о строительстве дорог на БАМе, когда им упростили требования, то экологов, конечно, взволновала эта новость. Сегодня стало понятно, что благодаря президенту, никому не будет позволено вырубать леса уникального озера Байкал», — написала красотка в купальнике.

Пользователи, если и порадовались за леса Байкала, то оставили это при себе. Зато обратили внимание на странные артефакты на фотографии — «искривленные» камни и неестественную позу Нюши.

«Зачем так фоткаться, ноги как ласты», — отметила sss_sssvet.

«Типа ноги длинные. Мы же знаем, какие они. Прекращай удлинять», — призвал 10dohliak10.

«Потрясающе. Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве», — подметил andrewyakubets.

Впрочем, далеко не все подписчики сконцентрировались на признаках использования фотошопа. Многие отметили, что Нюша прекрасно выглядит, но посоветовали ей поменьше рассуждать на тему экологии и побольше заниматься музыкой.