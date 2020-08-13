Трамп на выборах ждет больше проблем от демократов, чем от РФ, КНР и Ирана

Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что от демократов будет больше проблем на предстоящих выборах, чем от Китая, России и Ирана вместе взятых.

«Это будет величайшее мошенничество в истории выборов… Самая большая проблема будет в демократах, а не в Китае, России и Иране», — заявил журналистам глава Белого дома.

Спецслужбы США ранее обвинили Москву, Пекин и Тегеран в желании вмешаться в выборы президента США, назначенные на 3 ноября текущего года. Власти всех трех стран опровергают подобные обвинения.

В одном из интервью Трамп заявлял, что Китай завладеет Штатами, если кандидат от демократов Джо Байден победит на президентских выборах, передавал RT. По его словам, американцам в таком случае «придется научиться говорить по-китайски».