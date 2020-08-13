Лень может являться симптомом опасной болезни

Москва, 13 августа. Лень, являющаяся частью характера, иногда может быть признаком болезни, предупредил психиатр-психоаналитик Павел Качалов. Специалист рассказал, при каких симптомах необходимо обратиться к врачу.

В интервью радио Sputnik психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов отметил, что, по сути, лень является защитной реакцией организма, помогающей избавиться от излишней работы. В этом случае, можно говорить, что это «лень нормальная».

Однако бывают совершенно противоположные ситуации, когда лень похожа на состояние человека, который не может себя заставить совершать необходимые действия. При таком болезненном состоянии нужно обратиться к специалисту.

«Это, скорее всего, речь про депрессию. <…> Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение», — резюмировал Качалов.

Ранее сотрудник «Федерального научного центра физической культуры и спорта» Ольга Тиунова назвала легкие способы побороть лень и приучить себя к регулярным занятиям спортом. По словам специалиста, один из способов регулярно заниматься спортом — составить таблицу. В нее вы каждый день должны записывать, какие упражнения сделали. Пропуски в таблице как бы служат укором вашей лени. Тиунова отметила, что простая таблица повышает самодисциплину.