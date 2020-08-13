Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Адвокат Ефремова пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы

57
0 Оставить комментарий

Адвокат Ефремова пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы

Москва, 13 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что хочет направить жалобы президенту и руководству силовых ведомств на якобы отказ больниц проводить экспертизы по делу о смертельном ДТП.

Как пишет РИА Новости, Пашаев заявил, что экспертизы нужны для сбора доказательств защиты и дальнейшего предоставления их в суде. По словам адвоката, лечебные учреждения якобы отказываются с ним работать.

«Прошу остановить это все — ни одно лечебное учреждение с нами не работает. Как только слышат фамилию Ефремов — отказываются делать экспертизы», — сообщил защитник артиста.

Пашаев заявил, что направит жалобы президенту России, а также главам СК РФ, МВД и Генпрокуратуры России.

Адвокат Ефремова пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы

Сам Ефремов остается в больнице, куда его доставили прямо из зала суда. Врачи диагностируют у него предынфарктное или предынсультное состояние.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

Адвокат Ефремова пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы

Сейчас артист остается под домашним арестом. Изначально он признал свою вину в совершении ДТП, но затем решил уклониться от признания с избранием защитой новой тактики в суде.

Представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.

Источник: РИА Новости
Новости партнеров