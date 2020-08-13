Адвокат Ефремова пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы

Москва, 13 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что хочет направить жалобы президенту и руководству силовых ведомств на якобы отказ больниц проводить экспертизы по делу о смертельном ДТП.

Как пишет РИА Новости, Пашаев заявил, что экспертизы нужны для сбора доказательств защиты и дальнейшего предоставления их в суде. По словам адвоката, лечебные учреждения якобы отказываются с ним работать.

«Прошу остановить это все — ни одно лечебное учреждение с нами не работает. Как только слышат фамилию Ефремов — отказываются делать экспертизы», — сообщил защитник артиста.

Пашаев заявил, что направит жалобы президенту России, а также главам СК РФ, МВД и Генпрокуратуры России.

Сам Ефремов остается в больнице, куда его доставили прямо из зала суда. Врачи диагностируют у него предынфарктное или предынсультное состояние.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас артист остается под домашним арестом. Изначально он признал свою вину в совершении ДТП, но затем решил уклониться от признания с избранием защитой новой тактики в суде.

Представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.