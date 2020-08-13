Менеджер Легкоступовой ответил на слухи о подготовке к похоронам

Москва, 13 августа. Исполнительница Валентина Легкоступова попала в больницу с серьезной травмой головы. Во вторник появилась информация, что певица впала в кому. Менеджер артистки Максим Екимов подтвердил данные о травме.

Во вторник СМИ распространили информацию, что виновником состояния Легкоступовой является ее супруг — яхтсмен Юрий Фирсов, который якобы и пристрастил супругу к алкоголю. Следователи не исключают версию, что побои супруге нанес Фирсов. Мужчина же опровергает все обвинения. В одном из интервью он сообщил, что певица «упала в ванной». Однако плохо почувствовала себя только спустя два дня. Слухи о коме он назвал черным пиаром.

«Она в больнице, ей сделали операцию. Врачи оценивают состояние как тяжелое. Пока что о концертах, естественно, не приходится говорить», — сообщил Екимов в интервью iReactor.

По его словам, о ссоре между супругами никто знать не может.

«Вопрос в том, что никто драки не видел и никто ничего не знает. Знает только супруг и она непосредственно. Больше никто ничего не может сказать», — добавил он.

Комментируя возможный алкоголизм Легкоступовой, концертный менеджер отметил, что никогда не замечал, чтобы она злоупотребляла алкоголем.

Информацию о том, что супруги уже приобрели место на кладбище, Екимов отказался комментировать, сославшись на то, что никогда не лез в личную жизнь артистки.

Ранее скандальный блогер Лена Миро, прокомментировала состояние певицы. По ее мнению, причиной ухудшения здоровья Легкоступовой стал ее алкоголизм. Как заявила блогер, Легкоступова губила себя сама. Миро добавила, что не видит необходимости помогать исполнительнице, которая, по ее мнению, сама виновата в своем состоянии.

Данную версию не разделяет блогер Вадим Манукян, давно знакомый с певицей. В колонке для Федерального агентства новостей он подчеркнул, что «нужно совершенно не знать Валентину, чтобы говорить подобное».