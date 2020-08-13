Российский госдолг снова стал положительным

Москва, 13 августа. Пандемия коронавируса привела к тому, что чистый государственный долг России вновь достиг положительных значений. Как следует из статистических данных Министерства финансов России, он достиг 1,55 триллиона рублей.

Долг федерального правительства РФ по состоянию на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей. В то же время, ликвидные резервы России составляют 13,22 триллиона. По словам пресс-служба Минфина, главной причиной снижения депозитов государства стала апрельская сделка правительства по приобретению контрольного пакета акция Сбербанка у ЦБ за 2,14 триллиона рублей.

Напомним, что в сентябре 2019 года госдолг РФ впервые после введения санкций в 2014 году и падения стоимости нефти стал отрицательным.

Ранее Москва продала 96% принадлежавших ей американских облигаций и увеличила золотой запас. Однако согласно последнему отчету Минфина США, РФ нарастила инвестиции в американский госдолг на 80% — до 6,85 миллиарда долларов.