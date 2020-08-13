Назван простой способ изменить размер своей пенсии

Москва, 13 августа. Пенсионный фонд России порекомендовал гражданам актуализировать свой индивидуальный лицевой счет.

В отделении ПФР по ЕАО напомнили, что на индивидуальном лицевом счете фиксируются сведения, от которых напрямую зависит размер пенсии — это трудовой стаж, данные о страховых взносах со стороны работодателя. Исходя из этой информации формируются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

Повлиять на ИПК могут также периоды социально значимой деятельности, когда человек не работает и страховые взносы за него не выплачиваются. К ним относится срочная служба в армии, уход за детьми, инвалидами и гражданами старше 80 лет. Сообщить о них можно самостоятельно, обратившись в Пенсионный фонд с подтверждающими документами.

В ПФР рекомендуют не откладывать актуализацию индивидуального лицевого счета. Если не сделать этого своевременно, в будущем можно столкнуться с проблемами при восстановлении документов и подтверждении уже заработанных пенсионных прав.

«Изучить свой индивидуальный лицевой счет граждане могут, не выходя из дома: в личном кабинете на сайте ПФР, на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении ПФР. Сервис называется «Заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета». Справка содержит информацию, где отражены сведения от начала трудовой деятельности по настоящее время», — отмечают в ведомстве.

Если вы считаете, что какие-либо данные учтены или искажены, следует обратиться за консультацией в ближайшее территориальное отделение ПФР по месту жительства, лучше заранее подготовить все необходимые документы.