Госдеп США обсуждает санкции и приостановку поставок нефти в Белоруссию

Вашингтон, 13 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео допускает введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи событиями в республике.

В интервью, текст которого публикует Госдепартамент, Помпео выразил уверенность, что его ведомство рассмотрит каждый из вопросов о введении санкций и приостановке поставок нефти.

«Необходимо определить критерии. Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить», — отметил он.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон будет сотрудничать с ЕС по реагированию на события в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09%. Вскоре после выборов стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию, передавал RT. Жители страны, не согласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Правоохранители жестко действуют против митингующих. За эти дни задержаны несколько тысяч человек, пострадавшие есть как со стороны милиции, так и протестующих.

Западные страны призвали белорусские власти остановить насилие в стране. С первых же дней протестов поднималась тема возможных санкций против Лукашенко. В частности, 10 августа старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что белорусские власти должны пересчитать голоса или провести повторные выборы президента. По его словам, «если насильственное попрание демократических ценностей продолжится», США и ЕС должны восстановить ограничительные меры против белорусских властей.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить санкции для представителей властей Белоруссии в ответ на их действия против оппозиции. По его словам, Вильнюс «не может смотреть на это сквозь пальцы».

12 августа представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против Лукашенко за разгон акций протеста. Он отметил, что официальный Берлин отказывается признавать прошедшие выборы президента демократическими.