Американские корабли потеряли след российской подлодки в Средиземном море

Пекин, 13 августа. Китайское издание Sohu рассказало, как американский флот потерял российскую подлодку в Средиземном море. Инцидент произошел 9 августа во время маневров американского авианосца неподалеку от района, где проводились российские военно-морские учения.

Российская субмарина класса «Кило» (так, согласно классификации НАТО называют российские подлодки проектов «Палтус» и «Варшавянка») всплыла возле американского авианосца.

«После того как АПЛ взглянула на американский авианосец, она нырнула на дно моря перед боевой группой авианосцев США», — рассказывает обозреватель.

Американские военные предприняли попытку отследить местонахождение пропавшей российской подлодки. Для этого задания было мобилизовано значительное количество вооруженных сил. Сообщается, что в поиске подлодки были задействованы несколько противолодочных вертолетов, а также несколько эсминцев и крейсеров Aegis. Более того, с военной базы США в Италии были переброшены противолодочные самолеты P-8A Poseidon.

Поиски российской подлодки длились несколько дней, однако американские военные ничего не нашли.

Ранее сообщалось о том, что ВМС Германии усиливает присутствие в Средиземном море посредством активного участия в европейской миссии IRIN. Ракетный фрегат ВМС Германии Hamburg 4 августа покинул порт Вильгельмсхафена, чтобы присоединиться к деятельности IRINI в акватории Средиземноморья. Hamburg будет участвовать в европейской операции на протяжении пяти месяцев с 250 военнослужащими на борту. По мнению журналистов издания Inside over, таким образом Берлин пытается продемонстрировать значительность роли Германии не только в дипломатии, но и в развитии событий.