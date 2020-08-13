Банки готовятся выдавать кредиты с помощью биометрии в банкоматах

Москва, 13 августа. Технология распознавания лица в банкоматах может быть использована для выдачи кредитов без идентификации клиентов в офисах банков.

Как пишут «Известия», возможность применения этой технологии в кредитовании посредством банкоматов изучается сейчас в Промсвязьбанке, а также ВТБ и других кредитно-финансовых организациях. Эксперты указывают, что это — один из наиболее удобных способов взаимодействия с клиентами.

«Банкомат имеет большой потенциал в плане коммуникации с клиентами. Технологии позволяют использовать АТМ как канал идентификации и продаж», — отметил директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.

По словам Петрова, воспользоваться такой услугой смогут и действующие клиенты банка, и граждане, которые раньше не обслуживались. Они пройдут удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему.

«В 2021 году доля кредитов, которые будут выданы через банкоматы, или заявки по которым будут поданы в АТМ, может составить до 10% от общего объема», — считает директор розничных продуктов банка «Дом.РФ».

Специалисты указывают, что главный риск такого способа обслуживания клиентов состоит в возможном нарушении сохранности биометрических данных. Также есть вероятность того, что кредит получат мошенники, выдающие себя за других людей.

Затормозить внедрение услуги может и необходимость оснащать банкоматы новыми модулями — система биометрической идентификации повышает стоимость АТМ на 5-20%.