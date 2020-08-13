Русский писатель Игорь Ефимов скончался в США

Бостон, 13 августа. Русский писатель Игорь Ефимов, также публиковавшийся под псевдонимом Андрей Московит, скончался в США в возрасте 83 лет.

«Умер писатель и издатель Игорь Маркович Ефимов, — написал на своей странице в Facebook историк литературы Иван Толстой — Я познакомился с ним осенью 1996 года в Бостоне на конференции славистов AAASS, куда он традиционно привез целый багажник своих изданий».

Издатель Евгений Беркович в Facebook сообщил, что Ефимов работал до последнего дня.

«Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имен. <…> Книгу мы выпустим, тут сомнений нет. Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги, его молодого задора и жажды новых побед. Работать до последнего дня даруется праведникам», — написал он.

Ефимов окончил Ленинградский политехнический институт и Литературный институт. С 1965 года является членом Союза писателей. Автор книг «Смотрите, кто пришел!», «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго», повестей и рассказов для детей, радио и телепьес. Эмигрировал из СССР в 1978 году. После 1991 года почти все книги Ефимова были перепечатаны в России.

Ранее в среду стало известно о смерти народного художника РФ Михаила Переяславца.

Выдающийся скульптор является лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина. Широкую известность получили созданные Переяславцем памятники воинам-десантникам в Москве, летчику А. И. Покрышкину в Новосибирске, Екатерине II в Цербсте в Германии, Ф. М. Достоевскому в Тобольске. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев страны — Третьяковской галерее, Русском музее и других.