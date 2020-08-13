Пользователи Instagram раскритиковали модель за неестественную внешность

Москва, 13 августа. Популярный бренд Fashion Nova опубликовал в своем Instaram-аккаунте фотографию своей модели, позирующей в новом наряде. Однако подписчики остались недовольны – по их мнению, внешность девушки слишком неестественна.

Модель демонстрирует комплект из кроп-топа и штанов, сшитых из полупрозрачных материалов. Стоимость набора составляет около 4500 рублей.

Подписчики раскритиковали фотографию, заявив, что модель выглядит неестественно. Они предположили, что девушка злоупотребляла пластическими операциями, так как ее пропорции не соответствуют стандартам человеческого тела.

«Эти фото выглядят до такой степени нереально, что я не могу перестать смеяться», — написал один из пользователей.

Весной популярная российская телеведущая Анфиса Чехова дала советы по позированию для моделей XL на собственном примере. Она посвятила этой теме целый пост в Instagram. По ее словам, нужно уметь пользоваться всеми достоинствами своего тела и фигуры. Чехова подчеркивает, что удачная поза в кадре может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию, а также прикрыть живот. Она заметила, что по мнению зрителей, на фотографиях она худее, чем на телеэкране.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Instagram скрытно активирует фронтальную камеру, заметили пользователи социальной сети. Сообщается, что владельцы iPhone с бета-версией iOS 14 первыми заподозрили странную активность приложения. Они узнали о нежелательных действиях благодаря версии ПО, которая содержит функцию оповещения о работающих камере и микрофоне. По словам пользователей, индикатор загорался, даже если они просто пролистывали ленту снимков.