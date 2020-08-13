Женщина смешала два моющих средства и умерла от образовавшегося газа

Москва, 13 августа. Жительница Великобритании умерла от астмы после того, как смешала два моющих средства во время домашней уборки.

Как пишет портал My London, начальник Сейли Сеймур, которая работала менеджером на автомойке, позвонил ей и сообщил, что планирует заехать. Она ответила, что заранее откроет дверь, а сама будет в ванной на втором этаже, чтобы почистить ее отбеливающими средствами. Мужчина приехал к дому подчиненной через пять минут и почувствовал сильный запах. В первые минуты Сеймур разговаривала с ним как обычно, но затем пожаловалась на проблемы с дыханием и попросила вызвать скорую, после чего потеряла сознание. Владелец автомойки попытался реанимировать ее, следуя инструкциям оператора неотложки, но безуспешно. Женщину доставили в больницу, где поместили в искусственную кому. Спустя четыре дня она скончалась, не приходя в сознание.

Позже спасатели подтвердили, что тяжелый приступ астмы у Сеймур вызвало смешивание двух средств — отбеливателя и чистящего средства для туалета, которые вступили в реакцию, после чего в ванной образовалось облако газа.

Владелец автомойки был настолько потрясен случившимся, что переименовал свой бизнес в честь погибшей. Вместе с Сеймур они проработали восемь лет. Мужчина говорит, что она была ему как родная.

«Когда кто-то умирает, люди говорят о нем только хорошее. Но, клянусь жизнью моих детей, я не могу сказать ничего плохого об этой девушке. У нас есть памятная книга для нее, и даже незнакомцы приходили и оставляли цветы. У меня действительно нет слов», — рассказал он.

После смерти Сеймур ее мать призвала людей быть максимально осторожными с чистящими средствами, даже если у них нет никаких хронических заболеваний.