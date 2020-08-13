Стало известно, на сколько вырастут пенсии в РФ в ближайшие три года

Москва, 13 августа. Неработающие пенсионеры в России могут рассчитывать на увеличение выплат в ближайшие три года. Примерный усредненный размер в 2021 году может составить 17 432 рубля.

Согласно новому проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на три года, в 2021 году показатель увеличится до 18 357 рублей, в 2022 году — 19 283 рубля.

Социальные пенсии также должны вырасти. В 2021 году размер выплаты составит 10 044 рубля, в последующие два года показатель может вырасти примерно на 300 рублей ежегодно.

Запланировано также повышение размера прожиточного минимума. В 2021 году он может составить 9 498 рублей, спустя год ожидается увеличение еще на 342 рубля. В 2023 году он может составить уже 10 193 рубля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что некоторые категории пенсионеров имеют право на повышенную пенсию за счет индексации. В частности, предусмотрена новая выплата работающим гражданам от 65 лет, которые в разгар пандемии находились на больничном. Если пенсионер строго соблюдал режим самоизоляции и не работал удаленно, ему положена выплата, которая должна поступить на карту до середины августа. Максимум составляет порядка 70 тыс. рублей.

Повышенную пенсию с августа текущего года начали получать три категории пенсионеров. Так, работающим пенсионерам повысили ежемесячные социальные выплаты на сумму около 280 рублей. Также была увеличена накопительная часть пенсии тем, кто участвует в соответствующей программе. Кроме того, индексация коснулась участников государственной программы софинансирования пенсий.