Белорусский телеведущий Владимир Бурко объявил о своем увольнении

Минск, 13 августа. Телеведущий Владимир Бурко, который вел передачу «Арсенал» на канале «Беларусь 1», объявил в Instagram о своем увольнении. Он подчеркнул, что это решение было принято им самим.

«Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений», — написал он.

Свое решение он объяснил тем, что «даже в самом страшном сне» не мог себе представить, что военнослужащие и техника «могут быть применены против своего народа». В посте телеведущий обратился к белорусским военным, призвав их «одуматься» и принять «верное решение».

Отметим, что ранее сообщалось об увольнении других телеведущих, которые работал на белорусских каналах. Среди них Евгений Перлин, Ольга Бельмач и Сергей Козлович.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.

К настоящему времени ОМОН, внутренние войска и милиция покинули места массовых выступлений в Минске, часть активистов задержана. Ситуация в столице Белоруссии в целом вернулась под контроль властей.