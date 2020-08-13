Айза Анохина поделилась пикантным фото

Москва, 13 августа. Телеведущая Айза Анохина поделилась в соцсетях пикантным фото в леопардовой пляжной накидке.

Недавно Анохина переболела гриппом и какое-то время публиковала в Instagram домашние фотографии, рассказывая о вынужденном затворничестве и процессе лечения. После выздоровления 35-летняя звезда появилась в соцсети в горячем образе роковой красотки. Она опубликовала снимок, на котором стоит у скалы в леопардовой пляжной накидке, надетой на голое тело. Глубокое декольте приоткрывает грудь и живот Айзы.

«Я снова с вами! Я вас люблю и хорошо, что вы не заметили моей пропажи. Я уже здорова! У меня не было и нет короны! Так что бояться меня не надо!» — написала она под фото.

Подписчики оценили горячий образ и поздравили Анохину с выздоровлением.

«Какая красивая Айза», — отметила juliomelchenko.

«Какая изящная фигура, как все гармонирует! Очень приято моим глазам», — поделился впечатлениями efrem_rem_guru_bpm.

Напомним, Анохина часто откровенничает со своими подписчиками, раскрывая секреты своей красоты. Несколько месяцев назад в период самоизоляции она перенесла пластическую операцию и уже на следующий день поделилась результатами в соцсети.