Силовики в Белоруссии избили вставшего перед ними на колени мужчину

Минск, 13 августа. Белорусские силовики в Полоцке избили мужчину, который встал на колени, чтобы сдаться. Видео задержания белоруса опубликовано в Сети.

На записи видно, что к мужчине приближаются пятеро силовиков. Он встает на колени, поднимает руки за голову. В этот момент со спины к нему подбегает еще один правоохранитель и с силой бьет его ногой в спину, крича при этом: «Лежать!». Уже упавшего мужчину, боец ОМОН еще несколько раз бьет дубинкой по голове, пока его коллеги стоят вокруг. После задержанного уводят.

«Человек без оружия! Что вы делаете?!» — кричит в сторону милиции женщина, ставшая свидетельницей избиения.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко, передавал RT. Жители страны, не согласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Правоохранители жестко действуют против митингующих. За эти дни задержаны несколько тысяч человек, пострадавшие есть как со стороны милиции, так и протестующих.

Вечером в среду сообщалось, что несколько телеведущих Белоруссии объявили о своем уходе с государственных каналов.