Соединенные Штаты назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Вашингтон, 13 августа. Властям США следует официально отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО, заявляется в отчете американского аналитического центра Defence Priorities. По мнению американских экспертов, вступление Украину в НАТО попросту нереально.

Аналитики предположили, что исключение из украинской политической повестки вопроса о членства Киева в НАТО вынудит власти Украины сосредоточиться на других вопросах, которые американские эксперты считают более важными. Речь идет о нейтралитете, снижении напряженности в отношениях с Россией, а также внутренних проблемах.

Эксперты указали, что Украина должна найти баланс между Россией и Западом. Финальный выбор одной из сторон приведет лишь к подрыву внутренней стабильности в стране, убеждены специалисты. Также они призвали направить усилия американской внешней политики на «минимизацию прямого конфликта с Россией из-за Украины».

В 2014 году украинский парламент отменил внеблоковый статус страны. В 2016 году были утверждены поправки, закрепляющие приоритетной целью внешней политики страны вступление в НАТО. Украинская сторона также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами НАТО к 2020 году. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что, для того, чтобы претендовать на роль кандидата в альянс, Украине необходимо потратить много времени для достижения целого ряда критериев. По мнению экспертов, Украина не сможет претендовать на вступление в НАТО ближайшие несколько десятков лет.