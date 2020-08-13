Россияне получат возможность выбирать любой банк для получения пенсий

Москва, 13 августа. Федеральная антимонопольная служба России подготовила законопроект, согласно которому россияне смогут выбирать любой банк для получения пенсий и других выплат от Пенсионного фонда России. Соответствующий документ в среду опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас российские пенсионеры не могут выбрать для получения выплат любой банк, если не заключен договор между ПФР и кредитной организацией для доставки средств.

В пояснительной записке подчеркивается, что такое ограничение «нарушает как право гражданина на свободное использование денежных средств, так и может приводить к нарушению условий конкуренции между кредитными организациями на рынке».

Согласно поправкам, которые планируется внести в закон «О страховых пенсиях», ПФР будет обязан переводить деньги в любой выбранный гражданином банк без дополнительной платы и вне зависимости от наличия договора фонда с банком. Банки будут обязаны в ответ предоставлять ПФР по запросу отчет о зачислении средств.

Ранее в ПФР сообщили, что родственники имеют право получить пенсионные накопления после смерти пенсионера, но при определенных условиях. Для этого нужно подать заявление в ПФР, в котором будут указаны правопреемники и то, в каких долях будут распределяться между ними накопления в случае смерти.

Если при жизни подобного заявления не поступило, правопреемниками станут ближайшие родственники: в первую очередь дети, супруг или родители, во вторую — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.