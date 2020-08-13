Назван список лучших романтических комедий в истории

Москва, 13 августа. Эксперты издания The Independent составили рейтинг лучших романтических комедий всех времен.

Как отмечает издание, зрителей всегда привлекала романтика в кино. Со времен первых немых мелодрам создатели фильмов извлекали выгоду из того простого факта, что любовь в Голливуде продается. С появлением звуковых картин кино начала XX века уступило место более утонченной кинопродукции — началась эпоха романтических комедий, которая длится по сей день.

Первое место в списке лучших романтических комедий всех времен по версии Independent занимает фильм «Когда Гарри встретил Салли» режиссера Роба Райнера с Билли Кристал и Мэг Райан в главных ролях. Картина 1989 года не является оскароносной, но положила начало настоящему буму подобных фильмов 90-х годов, а также впервые продемонстрировала многие жанровые клише, которые затем подхватили другие режиссеры.

На второй строчке еще один фильм с Мэг Райан, снятый десятилетием позже. Картина «Вам письмо» подтвердила амплуа актрисы как одной из главных звезд романтических комедий Голливуда.

В тройку лидеров вошел также «Энди Холл» Вуди Аллена, который авторы рейтинга назвали «шедевром», добавив, что героиня актрисы Дайан Китон в нем выглядит невероятно стильной.

В топ-10 вошли также «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг-Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».