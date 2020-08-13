Россияне ждут третью выплату на детей к началу сентября

Москва, 13 августа. Россияне завалили Пенсионный фонд обращениями по поводу третьей единовременной выплаты на детей.

Как пишет «Московский комсомолец», ежедневно в отделения Пенсионного фонда поступают сотни звонков от граждан, которые спрашивают, будет ли третья единовременная выплата на детей в размере 10 тысяч рублей до начала учебного года. Россияне утверждают, что средства, полученные от государства, помоги бы собрать детей в школу, поскольку стоимость формы и канцелярских принадлежностей возросла по сравнению с прошлым годом. Издание отмечает, что максимальное количество обращений в ПФР фиксируется в регионах страны с большой долей населения с низкими доходами. Между тем, сотрудники ведомства уже не раз указывали, что выплата не будет производиться без официального решения властей страны.

«Официального решения по поводу выплаты единовременного пособия на детей в третий раз нет. Сейчас можно получить только две выплаты по 10 тысяч на ребенка с трех до 16 лет. К нам поступают сотни звонков по этому поводу каждый день, но мы ничего не решаем, просто выполняем указы властей. Как только дадут отмашку, сразу же выплатим, что положено. Но для этого нужен соответствующий документ, а его пока нет», — ответили журналистам на «горячей линии» ПФР.

Напомним, единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет были введены по инициативе президента России Владимира Путина в качестве меры поддержки российских семей на фоне пандемии коронавируса. Эти средства были перечислены семьям в июне и июле.

На сайте Change.org ведется сбор подписей под петицией с призывом к властям страны назначить третью выплату, которая помогла бы собрать детей в школу. Это предложение подписали уже около 250 тысяч человек.

Ранее эксперты напомнили, что вопрос о третьей выплате может решиться после 15 сентября, когда возобновят работу депутаты Государственной думы РФ.