Скончался выдающийся скульптор Михаил Переяславец

Москва, 13 августа. Народный художник РФ, выдающийся скульптор Михаил Переяславец скончался в среду в возрасте 71 года, сообщили в Российской академии художеств.

В пресс-службе Академии подтвердили ТАСС информацию о смерти скульптора. На данный момент уточняется информация о дате и месте прощания и похорон.

Широкую известность получили созданные Переяславцем памятники воинам-десантникам в Москве, летчику А. И. Покрышкину в Новосибирске, Екатерине II в Цербсте в Германии, Ф. М. Достоевскому в Тобольске. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев страны — Третьяковской галерее, Русском музее и других.

Переяславец — лауреат Государственной премии РСФСР имени Репина, профессор кафедры скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова.

«Для каждого памятника художник находит особое символическое решение. Скульптура Михаила Переяславца всегда является пластикой. Эталоном художественной правды для него остается античное наследие», — писали про него на сайте Российской академии художеств.

Отметим, отец Михаила Переяславца, талантливый живописец Владимир, скончался в 2018 году. Он также был академиком Российской академии художеств, народным художником РСФСР.