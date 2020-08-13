Ситуацию вокруг «Северного потока — 2» оценили в МИД РФ

Москва, 13 августа. Компания Nord Stream 2 AG примет решение о возобновлении реализации проекта «Северный поток — 2» в датских водах исходя из своих технических возможностей, заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Ранее власти Дании разрешили продолжить строительство российского газопровода. Об этом сообщала пресс-служба Датского энергетического агентства (ДЭА).

«Что касается решения о возобновлении в датских водах реализации проекта, призванного увеличить поставки российского природного газа европейским потребителям, то оно будет приниматься консорциумом Nord Stream 2 AG, исходя из имеющихся технических возможностей», — прокомментировал ситуацию Беляев.

Nord Stream 2 AG, являющийся оператором «Северного потока — 2» ранее принял к сведению и оценил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), поданный против разрешения на эксплуатацию газопровода.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели. В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода.