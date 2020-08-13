Белорусский ОМОН задержал изготовителей «коктейля Молотова» 

Минск, 13 августа. Белорусские правоохранители задержали в Минске двух мужчин, готовивших «коктейли Молотова». Задержанные признались, что снаряды должны были использоваться во время беспорядков.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале сообщила, что в среду в 19.40 (время совпадает с московским) на улице Якубовского в Минске сотрудники ОМОН задержали двух местных жителей, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. У молодых людей, 18 и 19 лет, были обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

«Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт «коктейля Молотова» и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении МВД.

Молодые люди рассказали, что все необходимое они купили на ближайшей АЗС и направились к автостоянке, где и были задержаны силовиками.

В настоящее время задержанные находятся во Фрунзенском РУВД столицы. Чемоданова добавила, что «один из задержанных трудится на стройке, другой — безработный».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко, передавал RT. Жители страны, не согласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Правоохранители жестко действуют против митингующих. За эти дни задержаны несколько тысяч человек, пострадавшие есть как со стороны милиции, так и протестующих.