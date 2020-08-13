Порошенко призвал Лукашенко провести повторные выборы

Киев, 13 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти Белоруссии прекратить насилие в стране, освободить заключенных и провести перевыборы.

В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале, Порошенко обратился к украинским властям с предложением в контакте с партнерами по «Люблинскому треугольнику» (Украина, Литва, Польша) «назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно содействовать урегулированию ситуации».

Экс-президент также призвал Минск прекратить насилие, освободить заключенных и объявить досрочные президентские выборы в стране.

«Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций», — подчеркнул он в сообщении.

Порошенко призвал привлечь к перевыборам БДИПЧ ОБСЕ и Совет Европы.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко, передавал RT. Жители страны, не согласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Правоохранители жестко действуют против митингующих. За эти дни задержаны несколько тысяч человек, пострадавшие есть как со стороны милиции, так и протестующих.

Вечером в среду сообщалось, что несколько телеведущих Белоруссии объявили о своем уходе с государственных каналов. Свои заявления они оставили в социальных сетях. В частности, телеведущая Ольга Бельмач в своем посте в Facebook призвала белорусов «держаться», добавив, что те «заслуживают быть счастливыми».