Россияне рассчитывают на очередную выплату на детей от ПФР

Москва, 13 августа. Российские семьи рассчитывают, что государство уже в ближайшем времени выплатит им новую единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР).

Выплаты на детей до 16 лет были введены ранее президентом России Владимиром Путиным. В соответствии с его решением, российские семьи в июне получили по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, а в июле — по десять тысяч на всех детей младше шестнадцати лет. Родители обратились с просьбой к правительству провести еще одну такую выплату в августе, предполагая использовать ее для подготовки детей к школе.

В ПФР пока не подтвердили, что подобная выплата будет произведена, однако и не опровергли. Значительная часть общественных деятелей поддерживает подобную меру. Тем не менее, эксперты не исключают, что родители могут получить деньги не раньше октября.

Однако многие родители просят правительство поторопиться и выплатить пособие уже в августе. Последствия пандемии коронавируса нанесли серьезный удар по бюджетам многих семей, сильно сузив их возможности по подготовке детей к новому учебному году.

«Эта выплата просто необходима сейчас. многие семьи из-за пандемии остались кто без работы, кто с кредитами. Работа есть сейчас, но з.п. будет в сентябре. А в школу нужно собрать в августе и собрать троих. Один студент. Один ребенок еще маленький. Всего их 5. На пособие всех не соберешь», — приводит издание PrimPress слова россиянки Анны Богдановской.

Напомним, что с 1 августа в России были увеличены пенсии. Выплаты выросли у работающих пенсионеров. Также был пересчитан размер накопительных пенсий — повышение составило 9,13%. Повышение на 7,99% получили и россияне, участвующие в программе софинансирования пенсионных накоплений. Пересчет произошел автоматически.

Также в августе начали выплачиваться повышенные пособия по безработице, остались в силе и выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу.