Названы условия передачи пенсионных накоплений наследникам

Саратов, 12 августа. Родственники имеют право получить пенсионные накопления после смерти пенсионера, но при определенных условиях, сообщает пресс-служба саратовского отделения Пенсионного фонда России.

Жители России имеют право заранее определить правопреемников своих пенсионных накоплений, если вдруг сам обладатель при жизни не успеет их получить. Для этого нужно подать заявление в ПФР, в котором будут указаны правопреемники и то, в каких долях будут распределяться между ними накопления в случае смерти.

Если при жизни подобного заявления не поступило, правопреемниками станут ближайшие родственники: в первую очередь дети, супруг или родители, во вторую — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что некоторые категории пенсионеров имеют право на повышенную пенсию за счет индексации. Повышение социальных выплат в августе 2020 года коснулось трех категорий пенсионеров. Кроме того, значительная категория граждан в августе может рассчитывать на новую выплату до 70 тысяч рублей.

В частности, предусмотрена новая выплата гражданам от 65 лет, которые в разгар пандемии находились на больничном. Если пенсионер строго соблюдал режим самоизоляции и не работал удаленно, ему положена выплата, которая должна поступить на карту до середины августа. Выплата достаточно солидная, в зависимости от зарплаты и стажа. Максимум — около 70 тысяч рублей.

Повышенную пенсию с августа 2020 года начали получать три категории пенсионеров. Работающим пенсионерам повысили ежемесячные социальные выплаты на сумму около 280 рублей. Также была проиндексирована накопительная часть пенсии тем, кто участвует в соответствующей программе. Кроме того, индексация коснулась участников государственной программы софинансирования пенсий.