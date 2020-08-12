Несколько белорусских телеведущих уволились в знак протеста

Минск, 12 августа. Несколько телеведущих Белоруссии объявили о своем уходе с государственных каналов. Свои заявления они оставили в социальных сетях.

«Что стало с моей̆ Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал в своем Instagram ведущий вечернего шоу Евгений Перлин.

Его примеру последовала белорусская телеведущая Ольга Бельмач. В своем посте в Facebook она написала, что больше не работает на ТВ. Она призвала белорусов «держаться», добавив, что те «заслуживают быть счастливыми».

Еще одним телеведущим, принявшим решение об увольнении, стал Сергей Козлович. Он объявил о своем уходе из входящего в крупнейший белорусский государственный медиахолдинг Агентства теленовостей. По его словам, работа на ТВ была его детской мечтой, к которой он долго и упорно шел.

«Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — написал Козлович.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.

После завершения выборов в Минске начались массовые акции протеста. Для разгона протестующих белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.