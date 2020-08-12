Троицкий опроверг слова Науменко о «расчетливом» Цое

Москва, 12 августа. В преддверии 30-й годовщины смерти Виктора Цоя музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал о характере музыканта и опроверг заявление Майка Науменко о расчетливости Цоя.

В интервью Nation News Троицкий прокомментировал заявление Науменко о том, что Цой был расчетливым и использовал людей в своих целях.

«Я очень люблю Майка, но в данном случае не могу с ним согласиться. Цой не был холодным расчетливым человеком. По моим наблюдениям, он был человеком искренним, общительным. Я бы не сказал, что Витя использовал знакомства, специально выходил на «нужных» людей и был циником. Скорее, наоборот, он был достаточно непрактичным парнем», — отметил критик.

Кроме того, он развенчал утверждение автора книги о Цое Виталия Калгина. Писатель привел цитату Алексея Вишни, заявившего о том, что музыкант плохо играл на гитаре.

«Говорить, что Цой плохо играл на гитаре, это как сказать, что писатель Пелевин плохо стучит по клавиатуре компьютера. Это не имеет никакого значения. Цой был прекрасным автором, мелодистом. Не говоря уже о том, что он был очень хорошим поэтом», — подчеркнул Троицкий.

15 августа 1990 года произошла авария, в которой погиб Виктор Цой. Музыкант ехал с рыбалки по территории тогда еще Латвийской ССР. В какой-то момент исполнитель не справился с управлением и врезался в автобус.

Ранее стало известно, что поклонники группы «Кино» 15 августа на Первом канале увидят отреставрированную запись последнего концерта коллектива в «Лужниках», который состоялся в июне 1990 года. Запись считалась утраченной.