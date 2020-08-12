Названы самые дешевые курорты Азовского моря в «бархатный сезон»

Москва, 12 августа. На каких курортах Азовского моря можно недорого отдохнуть в начале осени, выяснили аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В топ-5 самых дешевых курортов в «бархатный сезон» на Азовском море вошли Ейск, Голубицкая, Кучугуры и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, а также Щелкино в Крыму.

По данным сервиса, чаще всего туристы бронируют отели на Азовском море в сентябре и начале октября. На проживание в среднем уходит от 965 рублей до 1,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее во вторник сообщалось, что утверждены правила по частичному возмещению расходов гражданам РФ, которые до конца 2020 года решат отдохнуть в регионах России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передавал RT. Чтобы получить компенсацию, платить необходимо банковской картой «Мир». Кроме того, поездка должна быть продолжительностью не менее четырех ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.

Как следует из постановления правительства, на реализацию программы выделено 15 млрд рублей.