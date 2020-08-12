Евросоюз назвал санкции США против «Северного потока – 2» незаконными

Брюссель, 12 августа. Санкции США против «Северного потока – 2» являются незаконными, так как нарушают международное право, заявила эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она подчеркнула, что Евросоюз не будет признавать ограничительных мер, введенных третьими странами против европейских компаний, если эти компании не нарушают законов ЕС. Симсон напомнила, что Европа сама определяет свою энергетическую политику.

«Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву, и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является сомнительным»,— объяснила Симсон в комментарии для немецкого делового издания Handelsblatt.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «Северный поток — 2» должен быть достроен до начала следующего года. Однако Вашингтон делает все возможное, чтобы проект не был реализован. В июле американские чиновники провели беседы по видеосвязи с немецкими и европейскими участниками проекта, предостерегая их о последствиях работы над газопроводом.

Проект российского трубопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год. Глава Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф выразил надежду на то, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершится в 2021 году.