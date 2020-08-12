Тест вице-премьера Трутнева на коронавирус оказался положительным

Москва, 12 августа. Первый тест вице-премьера РФ и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева на коронавирус оказался положительным. В ближайшее время он сдаст еще один тест, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

«Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат. Вице-премьер сдаст повторный тест в ближайшее время. Решение о его рабочей поездке будет принято по итогам повторного тестирования. В случае положительного результата Юрий Петрович продолжит работу в дистанционном режиме», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы аппарата Трутнева.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, Трутнев будет соблюдать самоизоляцию, чтобы обеспечить безопасность сотрудников правительства РФ и своих коллег.