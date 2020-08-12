МВД Белоруссии сообщило о двух сбитых милиционерах

Минск, 12 августа. МВД Белоруссии с разницей в полчаса сообщило о двух наездах на сотрудников правоохранительных органов: один из них попал под колеса Skoda в Минске, второй был сбит Great Wall Hover в Барановичах.

Как сообщает пресс-служба белорусского МВД в официальном Telegram-канале, первый инцидент произошел около 20.00 (время совпадает с московским) на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске.

«45-летний мужчина за рулем Skoda совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правоохранитель был госпитализирован. На видео, опубликованном МВД, видно, что он хромает.

Второе ДТП произошло около 20.30 на улице Фрунзе в Барановичах. По данным милиции, виновник на автомобиле Great Wall Hover пытался скрыться. За ним началась погоня.

«Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается», — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках и видео видно, что в машине выбиты все стекла. Автомобиль брошен в кустах. В МВД добавили, что пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован.