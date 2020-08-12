ОМОН в Минске открыл огонь по людям на балконах

Минск, 12 августа. Минский ОМОН открыл огонь по людям на балконах жилых домов, которые давали советы протестующим. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Дзержинского около станции «Грушевка».

«К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по «координаторам» несколько раз выстрелили из помповых ружей», — передает агентство.

Напомним, что в республике 9 августа прошли выборы главы государства, в которых, по предварительным данным, более 80% голосов набрал действующий лидер Александр Лукашенко. Несогласные с итогами выборов начали устраивать акции протеста.