Дочь Белуччи и Касселя снялась в бикини для модного бренда

Лос-Анджелес, 12 августа. Дочь актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева снялась в рекламной кампании для итальянского дома моды Dolce & Gabbana в откровенном купальнике.

Фотографии со съемок опубликовал фан-аккаунт Девы Кассель в Instagram. 15-летняя девушка позирует фотографу на итальянском озере Комо на красной яхте в бикини. Для дочери Белуччи это первая профессиональная фотоссесия для крупного бренда.

Ранее Дева снялась для Dolce & Gabbana в совместной фотосессии со своим отцом. Девушка позировала в розовом платье, а ее знаменитый отец — в рубашке под цвет наряда дочери.

Ранее в среду сообщалось, что российская певица Светлана Лобода отправилась отдыхать в Турцию. Звезда решила порадовать поклонников Instagram «горячим» снимком в купальнике, продемонстрировав свою фигуру.

На кадре она стоит в черно-белом бикини и придерживает руками трусы. Несмотря на то, что певице уже 37 лет, ее фигура в бикини вызвала восторг и очарование у фолловеров.

Отметим, в начале августа певица опубликовала обнаженное фото. На фотографии Лобода сидит в белом кресле спиной к камере и смотрит вдаль. На первый взгляд кажется, что на певице вообще нет одежды, однако, присмотревшись, можно заметить небольшой кусочек ткани трусиков. Однако вместо поголовного восторга, многие фолловеры стали иронизировать по поводу снимка.