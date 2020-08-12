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Лена Миро усомнилась, что врачи должны спасать певицу Легкоступову

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Лена Миро усомнилась, что врачи должны спасать певицу Легкоступову

Москва, 12 августа. Блогер Елена Мироненко, пишущая под псевдонимом Лена Миро, прокомментировала состояние певицы Валентины Легкоступовой. Как сообщалось, певица ранее впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.

По мнению Миро, причиной ухудшения здоровья Легкоступовой стал ее алкоголизм. Как заявила блогер, Легкоступова губила себя сама.

«Баба, у которой было все, пила. Пила, как не в себя. Месяц – в запое. Допилась до «белочки» и то ли в ванной рухнула, то ли муж-собутыльник двинул. Не суть», — прокомментировала ситуацию блогер.

Миро заявила, что не видит необходимости помогать исполнительнице, которая, по ее мнению, сама виновата в своем состоянии.

«А теперь ей, значит, и операцию на головном мозге руками лучших, уверена, нейрохирургов страны, и ИВЛ, и прочий медицинский фарш? А, собственно, с какой стати?» — спросила у подписчиков Миро.

Также Миро задалась вопросом, нужно ли оказывать медицинскую помощь людям, страдающим от алкогольной зависимости.

Напомним, что певица Валентина Легкоступова, известная своим хитом «Ягода-малина», находится в коме после травмы головы. В нанесении побоев подозревается супруг исполнительницы.

Легкоступову с пробитой головой в ее московской квартире обнаружила дочь знаменитости. Тогда артистка еще была в сознании, но на теле были заметны множественные синяки, в той же квартире находился и ее муж Юрий Фирсов. Сейчас певица продолжает находиться в коме, кроме того, врачи обнаружили у нее отек мозга. Медики оценивают состояние Легкоступовой как крайне тяжелое.

Источник: Блог Лены Миро
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