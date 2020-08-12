Астролог рассказал о влиянии звездопада на знаки Зодиака

Москва, 12 августа. Поток метеоритов — звездопад Персеиды, смогут наблюдать жители РФ в ночь на 13 августа. Он считается самым ярким за лето. Астролог Олег Персидский рассказал, как звездопад может отразиться на знаках Зодиака, сообщает «ПолитРоссия».

По его словам, звездопад может привести к повышенной чувствительности Овнов. Выплескивать эмоции астролог посоветовал им с помощью творчества.

Положительно данное явление повлияет на представителей, родившихся под знаком Тельца. Они смогут произвести хорошее впечатление на любого человека.

Близнецам нужно будет сосредоточиться на достижении желаемой цели, ведь они получат хороший энергетический подъем. Заняться реализацией задуманного стоит и Девам. То же самое касается и Раков.

Львам он посоветовал заняться своей внешностью.

Хорошее влияние звездопад окажет на Весы, они могут преуспеть в плане финансов: увеличить доход либо сделать выгодную покупку.

Звездопад — хорошее время для Скорпионов принять важное решение

«Стрельцам надо постараться быть более напористым в рабочих и любовных вопросах, также сейчас хорошее время для примирения, а Козерогам энергия этого звездопада поможет преодолеть трудности и стать более решительными», — дал совет астролог.

Внимательность стоит проявить Водолеям, учитывая возможность найти решение своих проблем.

Позитивной энергией «зарядятся» представители Рыб, но им лучше заняться решением одной задачи.