Бывшая жена требует у Джигарханяна миллион рублей

Москва, 12 августа. Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская — рассчитывает на то, что бывший муж возьмет на себя половину ее долга московскому бизнесмену Юрию Растегину.

Больше года длится скандальная эпопея, главным действующим лицом которой выступает Виталина Цымбалюк-Романовская. Несколько лет назад она обратилась за финансовой помощью к предпринимателю Юрию Растегину. Тот, выслушав просьбу женщины, дал ей в долг два миллиона рублей. Однако теперь бывшая жена Армена Джигарханяна отказывается возвращать сумму в полном размере.

Со слов Растегина, Цымбалюк-Романовская не отрицает тот факт, что она брала в долг именно два миллиона. И если раньше женщина пыталась отсрочить дату «погашения кредита», ссылаясь на то, что якобы ведет сбор нужной суммы, то теперь ее риторика кардинально поменялась. Экс-супруга знаменитого артиста готова вернуть лишь часть этих денег из личных средств, а половину она требует от Джигарханяна.

Логика Цымбалюк-Романовской довольна проста: на момент передачи Растегиным денег она состояла в браке с артистом, а потому «было бы справедливым» считать этот долг общим. Бизнесмен придерживается другой точки зрения, и требовать денег у Джигарханяна он не собирается. А вот с бывшей женой актера он готов выяснять отношения в судебном порядке.

«Моральной компенсации я от Виталины требовать не буду, хотя, конечно, мог бы. Пусть хотя бы отдаст то, что брала. Честно говоря, я впервые в жизни оказался в такой ситуации, когда люди не выполняют свои обязательства», — сказал Растегин.

Также предприниматель добавил, что раньше был лучшего мнения о Цымбалюк-Романовской. Сегодня же он понимает, что потратил эти два миллиона совершенно впустую.