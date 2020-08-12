Генерал США заявил, что американские военные не будут вечно в Сирии

Вашингтон, 12 августа. Военнослужащие США не будут все время находиться в Сирии. Однако неизвестно, как долго они еще пробудут в этой стране. Заявление сделал генерал Кеннет Маккензи, который возглавляет Центральное командование американских вооруженных сил.

Высокопоставленный офицер отметил, что решение о выводе американских военных должно приниматься на политическом уровне, а не по линии оборонного ведомства.

Маккензи добавил, что пока американцы находятся в Сирии, они продолжат вести борьбу с боевиками, в том числе из запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки находятся на территории Сирии незаконно. Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 они захватили территории на северо-востоке страны, где располагаются крупные нефтяные и газовые месторождения.

Официальные лица США, включая американского президента Дональда Трампа, неоднократно заявляли, что сохраняют свое присутствие в Сирии ради контроля над нефтью, газом, прикрываясь тем, что якобы охраняют ее от террористов ИГИЛ и официального Дамаска. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркивал, что Соединенные Штаты не имеют законного права заниматься «охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.