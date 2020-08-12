Американские самолеты-разведчики у границы РФ сняли на видео

Москва, 12 августа. Министерство обороны РФ опубликовало кадры с американскими военные самолетами, обнаруженными над Черным морем.

Истребитель Су-27 ВКС РФ вылетел на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Как сообщают военные, российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к границе РФ.

«Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — сообщает ведомство.

Как только американские военные самолеты сменили курс, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. В ведомстве подчеркнули, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушений государственной границы РФ допущено не было.

РФ часто фиксирует американские самолеты в районе своих рубежей. Накануне Су-27 перехватил в той же зоне борт радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США, а ранее там же — RC-135 ВВС США и Р-8А Poseidon американских ВМС.