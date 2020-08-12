Певец Николаев оценил видео Пугачевой на прогулке в поле

Москва, 12 августа. Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его супруга Алла Пугачева гуляла с детьми — Гарри и Лизой. Отметим, что местом прогулки стало поле.

Съемка сделала в окрестностях дома в деревне Грязь. Примадонна в белой блузке прогуливается по полю, дочка собирает колосья, сын подгоняет их.

«Замок, поле, семья, родной простор», — прокомментировал шоумен свою публикацию.

Друг певицы Игорь Николаев не оставил без внимания «сельскую прогулку».

«Красотища, как в сказке», — написал исполнитель.

Видео понравилось и подписчикам Максима Галкина. Оно получило массу положительных откликов. Пользователи были очень благосклонно настроены к звездной семье.

«Красотища! Русское поле! Здоровья и счастья вашей прекрасной семье!» — пожелала фолловер.

«Счастливая красивая мама Алла гуляет с детьми, собирают колоски, всего им доброго!» — написала поклонница.

«Такая простая жизнь изнутри. Никакой постановки. Просто супер!» — выразила восторг подписчица.

«Алле Борисовне долгих лет жизни! Счастья вашей семье!» — написала пожелание поклонница.

Добавим, что видео оказалось довольно популярным. Всего за шесть часов его посмотрели более 600 тысяч пользователей.

Напомним, что ранее были слухи о том, будто звездная пара находится на грани развода. Однако жители деревни подчеркивают, что супруги живут вместе, нет реальных оснований верить этой лжи. Они не раз замечали, как в гости к звездной паре приезжают друзья, ничего в семье не изменилось.